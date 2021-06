Berlin

Radfahrerin von Autotür getroffen: Schwer verletzt

27.06.2021, 11:49 Uhr | dpa

Eine Radfahrerin ist in Berlin-Friedrichshain von einer von einem Mann geöffneten Autotür getroffen worden und hat sich schwer verletzt. Die 46-Jährige war am Samstagabend in der Wühlischstraße unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Als sie am rechten Straßenrand an geparkten Autos vorbeifuhr, öffnete nach bisherigen Erkenntnissen der Mann die Fahrertür seines Wagens. Die Tür schlug gegen das Fahrrad - die Frau stürzte zu Boden. Am Kopf schwer verletzt kam sie in ein Krankenhaus.