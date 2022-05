Mann will Unkraut vernichten ÔÇô z├╝ndet Haus an

Berlin BHC-Teams verlieren Auftaktspiele im Hockey-Viertelfinale Von dpa 14.05.2022 - 16:23 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Die Damen und Herren des Berliner HC sind mit Niederlagen in die Playoffs der 1. Feldhockey-Bundesliga gestartet. Die Herren verloren am Samstag im heimischen Ernst-Reuter-Stadion das erste Viertelfinalspiel gegen den Mannheimer HC mit 1:2 im Penaltyschie├čen. Die Entscheidung besorgte Raphael Hartkopf. Zuvor waren die BHC-Damen mit 0:2 (0:1) am D├╝sseldorfer HC gescheitert. Toptorj├Ągerin Sara Strauss (29. Minute) und Tessa Schubert (44.) erzielten die Tore f├╝r den deutschen Meister.

Beim 1:1 (0:0) in der regul├Ąren Spielzeit der Herren hatte Tim Str├╝ven (36.) die F├╝hrung des Mannheimers Paul Zmyslony (34.) ausgeglichen. Im anschlie├čenden Shootout traf nur Nationalspieler Martin Zwicker f├╝r die Gastgeber.

Damit m├╝ssen beide BHC-Teams ihr zweites Spiel in der "Best of Three"-Serie am 28. Mai ausw├Ąrts gewinnen, um das vorzeitige Aus noch abzuwenden. Als Tabellenvierter ihrer jeweiligen Vorrundengruppe treffen die Zehlendorfer im Viertelfinale auf die Sieger der anderen Staffeln.