BVG-Fahrgast bringt mutmaßlichen Rassismus-Fall vor Gericht

Ein mutma├člicher Fall von Rassismus bei einer Fahrkartenkontrolle besch├Ąftigt das Berliner Landgericht. Ein Fahrgast klagt auf eine Entsch├Ądigung nach dem Antidiskriminierungsgesetz des Landes, wie eine Gerichtssprecherin am Montag sagte. Der schwarze S├Ąnger war nach einem Bericht der britischen Zeitung "The Guardian" im Oktober 2020 bei einer Kontrolle in der U2 rassistisch angesprochen und geschubst worden. "In keiner Stadt habe ich mich so unsicher gef├╝hlt wie in Berlin", sagte der Mann der Zeitung.