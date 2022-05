Berlin Museumschefs bringen Zerbrechlichkeit zur Lyon-Biennale Von dpa 24.05.2022 - 06:24 Uhr Lesedauer: 1 Min. Sam Bardaouil (l) und Till Fellrath. (Quelle: Annette Riedl/dpa/Archivbild/dpa-bilder)

Die Kunstbiennale in Lyon soll nach Vorstellung der Berliner Museumschefs Sam Bardaouil und Till Fellrath ein "Manifest der Zerbrechlichkeit" werden. Sie haben 195 K├╝nstlerinnen und K├╝nstler eingeladen, ihre Arbeiten vom 14. September bis zum 31. Dezember in der franz├Âsischen Stadt zu pr├Ąsentieren. Im Rahmen der von ihnen kuratierten Ausstellung "Beirut and the Golden Sixties: A Manifesto of Fragility" im Berliner Gropius Bau stellten die beiden ihr Konzept f├╝r die acht Ausstellungsorte in Lyon vor.

Bardaouil und Fellrath sind aktuell f├╝r einige wichtige Projekte verantwortlich. Die bisherigen Kuratoren am Gropius Bau sind seit Januar Direktoren am Hamburger Bahnhof, Museum f├╝r Gegenwart, in Berlin. Bei der aktuellen Biennale in Venedig kuratierten sie den preisgekr├Ânten franz├Âsischen Pavillon mit. Die Beirut-Ausstellung organisierten sie zusammen mit der Lyon Biennale of Contemporary Art, f├╝r die sie dieses Jahr ebenfalls verantwortlich sindt. Nach Berliner Ausstellungsende am 12. Juni gehen die Arbeiten nach Lyon.