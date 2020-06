In der Jöllheide

Bombe in Bielefeld erfolgreich entschärft

09.06.2020, 18:33 Uhr | t-online.de

Eine Fliegerbombe aus dem 2. Weltkrieg (Symbolbild): Ein ähnliches Exemplar wurde in Bielefeld gefunden. (Quelle: Traut/imago images)

In Bielefeld ist eine Weltkriegsbombe entdeckt worden, die entschärft werden musste. Für die Evakuierung mussten Hunderte Anwohner ihre Häuser verlassen.

Am Dienstagvormittag ist in Bielefeld bei Sondierungsarbeiten eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Bei dem Blindgänger, der in der Jöllheide zwischen der Bahnlinie und der Herforder Straße gefunden worden ist, handelte es sich um eine 125 Kilogramm schwere Fliegerbombe.

Für die Entschärfung, die am frühen Abend stattgefunden hat, mussten Hunderte Anwohner ihre Häuser verlassen. Laut Stadt waren rund 550 Bewohner betroffen, die in einem Radius von 250 Metern um den Bombenfund wohnen.



Der Kampfmittelbeseitigungsdienst konnte die Bombe durch eine Sprengung des Zünders unschädlich machen. Die Anwohner konnten nach der Entschärfung wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Auch der Bahnverkehr, der zeitweise unterbrochen war, lief am Abend wieder an.

Eine Betreuungsstelle war laut Stadt in den Hallen von Kahmann und Ellerbrock in der Eckendorfer Straße, Ecke Feldstraße, eingerichtet. Wegen der Corona-Situation hat die Stadt aber gebeten, möglichst auf private Unterbringungsmöglichkeiten während der Evakuierung zurückzugreifen.