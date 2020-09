Besondere Corona-Auflagen

Was Bielefelder jetzt zur Kommunalwahl wissen müssen

08.09.2020, 07:09 Uhr | t-online, tme

In Bielefeld und in ganz NRW finden am 13. September die Kommunalwahlen statt. Wegen der Corona-Pandemie gibt es besondere Vorkehrungen. Und wer per Brief wählen möchte, muss ebenfalls einiges beachten.

In weniger als einer Woche wird in Bielefeld gewählt. Am 13. September findet in der ostwestfälischen Stadt genau wie in ganz Nordrhein-Westfalen die Kommunalwahl statt. In Bielefeld wird dann der Rat, die Bezirksvertretungen der jeweiligen Stadtbezirke, der Integrationsrat und der Oberbürgermeister gewählt.



Doch wegen der Corona-Pandemie ist dieses Jahr einiges anders. So sollen laut Stadt, wenn möglich, verschiedene Zu- und Ausgänge zu den Wahlräumen geschaffen werden. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist beim Wählen Pflicht. Die Räumlichkeiten sind laut Stadt so eingerichtet, dass die Mindestabstände gewahrt werden können. Zudem soll es sogenannte Spuckschütze geben.

Wahlunterlagen zur Kommunalwahl 2020 (Symbolbild): Bei der Kommunalwahl in Bielefeld wird unter anderen der Oberbürgermeister gewählt. (Quelle: Manngold/imago images)



Damit die Kreuzchen auf den Wahlzetteln nicht mit einem benutzen Kugelschreiber gemacht werden, bittet die Stadt die Wähler darum, ihren eigenen Stift mitzubringen. Es gibt allerdings auch Kugelschreiber, die gestellt und nach jeder Benutzung desinfiziert werden sollen.

Fristen bei Briefwahl beachten

Für alle Bielefelder, die am 13. September nicht bei der Kommunalwahl teilnehmen können, gibt es noch die Möglichkeit der Briefwahl. Sie kann noch bis zum 11. September, 18 Uhr beantragt werden. Dafür kann der Vordruck auf der Wahlbenachrichtigung genutzt werden. Briefwähler sollen den Antrag an folgende Adresse schicken: Stadt Bielefeld, Wahlteam, 33576 Bielefeld. Bis zum 8. September, 12 Uhr, kann die Briefwahl online beantragt werden.

Bei der Briefwahl ist laut Stadt allerdings zu beachten, das die Briefwahlunterlagen auch wieder per Post zurückgesandt werden. Sie empfiehlt daher, ab dem 9. September die Unterlagen persönlich abzuholen oder direkt wählen zu gehen.



Pit Clausen will wieder OB werden

Laut Stadt hat das Wahlteam bisher 58.000 Unterlagen zur Briefwahl ausgestellt. Nochmal 4.500 seien für die Wahl des Integrationsrates verschickt worden.



In Bielefeld kämpft Oberbürgermeister Pit Clausen (SPD) um den Wiedereinzug ins Rathaus. Sein größter Konkurrent ist CDU-Mann Ralf Nettelstroht. Sollte sich bei der Wahl am Sonntag keine Entscheidung zum Amt des OB abzeichnen, kommt es am 27. September zur Stichwahl.