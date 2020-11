Nachhaltiger Einsatz

Uni Bielefeld für Gleichberechtigung und Vielfalt ausgezeichnet

11.11.2020, 12:11 Uhr | t-online

Die Universität Bielefeld möchte strukturell geschlechtergerechter und diverser werden. Dafür wurde sie erneut belohnt.

Bereits zum fünften Mal in zwölf Jahren hat die Universität Bielefeld das "Total E-Quality"-Prädikat erhalten – mit einer Spitzenbewertung. Für ihren dauerhaften Einsatz erhält sie darüber hinaus einen Nachhaltigkeitspreis.

Der "Total E-Quality"-Award wird seit 1997 an Unternehmen, Organisationen, Hochschulen und Forschungseinrichtungen vergeben, die auf eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern auf allen Ebenen hinwirken. Außerdem gibt es für Hochschulen die Möglichkeit, den Zusatz "Diversity" zu erhalten. Diesen bekommt die Uni bereits zum zweiten Mal.



Diversität "Teil der langfristigen Vision"



Darüber freut sich Angelika Epple, Prorektorin für Internationales und Diversität: "Dass wir Diversität als wesentliches und gleichermaßen wichtiges Querschnittthema fördern, ist Teil unserer langfristigen Vision eines vielseitigen, weltoffenen und diskriminierungskritischen Miteinanders", heißt es in einer Mitteilung. "Beide Erfolge zeigen, dass Gleichstellungsarbeit an unserer Universität nachhaltig und auf einem sehr hohen Niveau betrieben wird", so Marie I. Kaiser, Prorektorin für Personalentwicklung und Gleichstellung in der Mitteilung.

Die Jury hatte insbesondere das Thema Gleichstellung und Gender an der neuen Medizinischen Fakultät gelobt, das Pilotprojekt "Genderkompetenz für Mitarbeitende", sowie das neue Lehrleitbild, das Gleichstellungs- und Genderaspekte berücksichtigt.