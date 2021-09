Espelkamp

Zwei Menschen getötet: Staatsanwalt legt Anklage vor

28.09.2021, 11:37 Uhr | dpa

Rund dreieinhalb Monate nach dem gewaltsamen Tod einer 51-Jährigen Frau und ihres Bruders (48) in Espelkamp in Ostwestfalen hat die Staatsanwaltschaft Bielefeld Anklage erhoben. Der Sprecher des Landgerichts Bielefeld bestätigte am Dienstag den Eingang.

Zuvor hatte das "Westfalen-Blatt" berichtet. Nach Informationen der Zeitung lautet die Anklage auf zweifachen Mord. Die Ermittler gehen demnach von Streit um Geld nach einer möglichen Scheidung aus. Der angeschuldigte 52-jährige Ehemann der Getöteten soll seine Frau und deren Bruder im Juni 2021 mit Schüssen niedergestreckt haben. Über die Zulassung der Anklage muss das Landgericht Bielefeld entscheiden.

Der 52-Jährige aus Diepenau mit türkischem Pass sitzt in Untersuchungshaft. Er war rund sechs Stunden nach der Tat und einem Großeinsatz der Polizei rund 13 Kilometer entfernt vom Tatort an seinem Wohnort in Niedersachsen festgenommen worden.