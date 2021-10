Bielefeld

Bayer mit Umstellungen: Bielefeld mit Wimmer und Cyborra

03.10.2021, 19:14 Uhr | dpa

Mit drei Umstellungen in der Startelf geht Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen in das Punktspiel bei Arminia Bielefeld am Sonntagabend. Trainer Gerardo Seoane lässt im Vergleich zum 4:0 in der Europa League bei Celtic Glasgow in der Innenverteidigung wieder mit Jonathan Tah und Odilon Kossounou spielen. Kossounou hatte in Schottland pausiert, für ihn spielte dort Piero Hincapie. Der 19 Jahre alte Neuzugang übernimmt in Bielefeld die linke Verteidiger-Position für Mitchel Bakker und steht erstmals in der Startelf.

Neuzugang Amine Adli feiert ebenfalls sein Startelf-Debüt, er spielt auf der linken Außenbahn für Paulinho. Und als Spitze kehrt der tschechische EM-Teilnehmer Patrik Schick für Lucas Alario zurück. Erstmals spielt bei Arminia Bielefeld Lennart Cyborra von Beginn an, er übernimmt die linke Außenverteidigerposition für Jacob Laursen. Patrick Wimmer kommt in der Offensive anstelle von Neuzugang Bryan Lasme ins Spiel.