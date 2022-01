Bielefeld

Vermutlich Reizgas: 55 Schüler in Schule verletzt

24.01.2022, 17:15 Uhr | dpa

Vermutlich durch Reizgas sind in Bielefeld am Montag 55 Kinder in einer Schule verletzt worden. Nach Angaben der Polizei mussten sechs der betroffenen Kinder im Krankenhaus behandelt werden. Die Ermittlungen nach der versprühten Substanz und einem Tatverdächtigen waren am frühen Abend noch nicht abgeschlossen. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot an der Schule im Einsatz. Zuvor hatte das "Westfalen-Blatt" (online) über den Vorfall berichtet.