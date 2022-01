Bochum

VfL Bochum holt Niederländer Locadia aus Brighton

06.01.2022, 10:21 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat den niederländischen Stürmer Jürgen Locadia verpflichtet. Der 28-Jährige kommt ablösefrei vom englischen Premier-League-Club Brighton & Hove Albion und unterschrieb einen Vertrag bis zum Sommer. Das teilte der VfL am Donnerstag mit. Den Bochumern fehlt nach wie vor Angreifer Simon Zoller, der im September einen Kreuzbandriss erlitten hatte.

Locadia, der einst für PSV Eindhoven in der Champions League spielte, war in der Saison 2019/2020 bereits ein halbes Jahr bei der TSG Hoffenheim in der Bundesliga aktiv. In der Premier League konnte sich Locadia nach seinem Wechsel 2018 aus Eindhoven für knapp gut 15 Millionen Euro nicht durchsetzen.