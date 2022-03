Bochum

Zahlreiche Menschen protestieren in Bochum gegen Krieg

01.03.2022, 06:27 Uhr | dpa

Eine Demonstrantin steht mit einem Plakat "Stand with Ukraine! " bei einer Demo. Foto: Felix Hörhager/dpa (Quelle: dpa)

Zahlreiche Menschen haben in der Bochumer Innenstadt gegen den Krieg in der Ukraine protestiert. Es hätten sich am Montagabend zwischen 1000 und 1500 Teilnehmer der friedlichen Kundgebung zusammengefunden, sagte ein Polizeisprecher. Die Gruppe sei anschließend durch die Innenstadt gezogen. Es habe keine Ausschreitungen gegeben.