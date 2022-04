Bochum

Keine Tore: Bayer Leverkusen sichert Platz drei trotz 0:0

10.04.2022, 19:07 Uhr | dpa

Bayer Leverkusen hat den dritten Sieg in Serie verpasst, bleibt in der Fußball-Bundesliga nach dem torlosen Remis beim VfL Bochum aber auf Champions-League-Kurs. Beim ganz starken Aufsteiger konnte die Gäste-Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane am Sonntag ihre wenigen Chancen nicht nutzen. Trotz des 0:0 bleibt die Werkself mit nunmehr 52 Punkten auch nach dem 29. Spieltag auf dem dritten Tabellenplatz. Bayer hatte aber auch Pech: Ein verwandelter Foulelfmeter von Moussa Diaby (65.) fand keine Anerkennung, weil sich Diaby dabei selbst leicht ans Standbein geschossen und damit regelwidrig den Ball ein zweites Mal berührt hatte.