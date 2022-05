Ruhr-Uni Bochum bietet Aktionen am Diversitätstag am 31. Mai

Ruhr-Uni Bochum bietet Aktionen am Diversit├Ątstag am 31. Mai

Mit zahlreichen Aktionen und Angeboten widmet sich die Ruhr-Universit├Ąt Bochum (RUB) dem Thema Bildungsungerechtigkeit am Diversit├Ątstag am 31. Mai. Am kommenden Dienstag informieren mehrere Einrichtungen und Initiativen im Musischen Zentrum der RUB Besucherinnen und Besucher und stehen f├╝r Fragen zur Verf├╝gung. Dar├╝ber hinaus erg├Ąnzen Vortr├Ąge, Ausstellungen und Auff├╝hrungen das vielf├Ąltige Programm, wie die Hochschule mitteilte.