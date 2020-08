Trainer dennoch unzufrieden

Bonner SC besiegt Oberligisten Monheim im Testspiel

31.08.2020, 15:38 Uhr | t-online.de

Die Rheinlöwen haben ein letztes Testspiel vorm Saisonstart für sich entschieden und gegen einen Oberligisten gewonnen. Trotzdem ist der Trainer des Bonner SC nicht zufrieden.

Der Bonner SC hat zwei Wochen vorm Regionalliga-Start ein Testspiel für sich entschieden. Die Rheinlöwen gewannen 2:0 beim Oberligisten 1. FC Monheim. Doch BSC-Trainer Thorsten Nehrbauer ist dennoch nicht vollstens zufrieden.

Rund 300 Zuschauer schauten sich das Spektakel im Sportpark Nord an. Die Tore für den Viertligisten schossen Neuzugang Dominik Bilogrevic (28.) und Dario Schumacher (40.). Nehrbauer war mit der Abwehrhaltung seines Teams sehr zufrieden. Anders sieht es mit der Offensive aus. Der 42-Jährige glaubt, die Mannschaft habe zu viele Torchancen nicht genutzt. "In dieser Hinsicht müssen wir effizienter werden."

Nehrbauer will in der Liga mindestens den neunten Platz erreichen. "In der Liga müssen wir diese Chancen nutzen." Bural Gencal tat das jedoch nicht, als einen Elfmeter verschoss. Genauso wie Daniel Somuah, der nach seiner Einwechslung nur den Pfosten des Tores traf. Und die Neuzugänge Metin Kizil sowie Julian Büscher hätten jeweils freistehend vergaben.