Entschärfung notwendig

Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Bonn entdeckt

09.11.2020, 18:48 Uhr | t-online

In Bonn ist eine Fliegerbombe entdeckt worden. Wegen der Entschärfung müssen Tausende Anwohner evakuiert werden.

Bei Erdarbeiten an der Ausbaustrecke der S13 in Bonn-Vilich ist am Montagmorgen ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Da die Bombe noch an der Fundstelle entschärft werden muss, müssen etwa 2.400 Bürger evakuiert werden. Eine Entschärfung der Bombe soll am Abend erfolgen.

+++Update+++

Die Bombe muss vor Ort entschärft werden. Ein Evakuierungsbereich ist festgelegt (sh. Bild). Für evakuierte Personen ist in der Gesamtschule Beuel-Ost eine Betreuungstelle eingerichtet.

weitere Infos: https://t.co/qqnUqyl8va oder Infotelefon 0228- 71 71 71 pic.twitter.com/1sEaAHCbDj — Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn (@FeuerwehrBonn) November 9, 2020



Betroffene Personen können sich in der Betreuungsstelle in der Gesamtschule Bonn-Beuel Ost an der Siegburger Straße aufhalten. Zwei der evakuierten Personen, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden, und 13 Kontaktpersonen in Quarantäne, werden in einem separaten Bereich untergebracht.