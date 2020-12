Puppenkönig an Gangolfstraße

Diebe klauen Spielzeug aus weihnachtlichem Schaufenster

21.12.2020, 08:24 Uhr | t-online

Ein Kind schaut in ein weihnachtlich geschmücktes Schaufenster (Symbolbild): Unbekannte sind in den ehemaligen Bonner Puppenkönig eingebrochen. (Quelle: Westend61/imago images)

Feuerwehrauto und Ritterburg geklaut: Unbekannte sind in den ehemaligen Puppenkönig an der Gangolfstraße eingebrochen und haben Teile der im Schaufenster ausgestellten Weihnachtseisenbahn gestohlen.

In Bonn sind Unbekannte in den früheren Puppenkönig in der Gangolfstraße eingebrochen und haben mehrere Teile der im Schaufenster ausgestellten Weihnachtsbahnlandschaft gestohlen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, muss sich die Tat zwischen Samstagabend gegen 19 Uhr und Sonntagmittag etwa 12 Uhr abgespielt haben.

Demnach waren die Täter gewaltsam in den Eingangsbereich des ehemaligen Spielwarengeschäfts, das derzeit in ein Playmobil-Geschäft umgebaut wird, eingedrungen. Durch das Aufbrechen einer weiteren Tür konnten die Diebe schließlich in den Schaufensterbereich gelangen, wo zurzeit eine Weihnachtseisenbahn in einer Winterlandschaft in Richtung Gangolfstraße ausgestellt wird.

Wie die Polizei mitteilte, stahlen die Unbekannten mehrere ausgestellte Spielzeuge – darunter ein knallrotes Feuerwehrauto. Auch eine Ritterburg nahmen die Diebe mit, wie Hausbesitzer Alexander Jentsch dem "General-Anzeiger" erklärte. Anschließend verschwanden die Einbrecher unerkannt. Das zuständige KK 34 hat die weitergehenden Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Kriminalwache zu wenden.