Nach Absage im letzten Jahr: Beethovenfest 2021 findet statt

02.06.2021, 17:23 Uhr | dpa

Nach der coronabedingten Absage des Beethovenfestes im vergangenen Jahr können Besucher in diesem Sommer in Bonn wieder der Musik des Komponisten lauschen. Die Konzerte und Aufführungen sollen vom 20. August bis zum 10. September unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln vor Live-Publikum stattfinden, wie die Stadt Bonn am Mittwoch mitteilte. Bonn hatte im vorigen Jahr den 250. Geburtstag Beethovens gefeiert. Der Komponist wurde dort 1770 geboren. Das Beethovenfest musste wegen der Pandemie jedoch abgesagt werden.