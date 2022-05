Deutsche Post: Globales Geschäft treibt Wachstum und Gewinn

Die Deutsche Post hat in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres an ihr Rekordjahr 2021 anknĂŒpfen können. Die Nachfrage nach Transportdienstleistungen halte bei weiter eingeschrĂ€nkten KapazitĂ€ten an, teilte der Konzern am Dienstagmorgen in Bonn mit. Zwar seien die Paketmengen angesichts des sich normalisierenden Online-Handels moderat geringer ausgefallen, aber das sei durch das globale LogistikgeschĂ€ft ĂŒberkompensiert worden.