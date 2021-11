Bremen

Tötungsdelikt: Verdächtiger nach Angriff festgenommen

01.11.2021, 10:13 Uhr | dpa

Nach einem tödlichen Angriff in Bremen ist ein 56 Jahre alter Mann festgenommen worden. Er stehe im dringenden Tatverdacht, am Sonntagabend einen ebenfalls 56-Jährigen nach einer Auseinandersetzung in der Bahnhofsvorstadt getötet zu haben, wie die Polizei am Montag mitteilte. Eine Mordkommission ermittelt.

Nach ersten Erkenntnissen gerieten die beiden Männer in einem Shop in Streit. Vor dem Geschäft stach der mutmaßliche Angreifer auf seinen Gegner ein und verletzte ihn tödlich. Der 56-Jährige starb noch vor Ort. Zunächst flüchtete der Verdächtige, er wurde in Tatortnähe festgenommen, wie es weiter hieß.