Großeinsatz in Bremen

Brand in Psychiatrie – keine Verletzten

15.11.2021, 11:00 Uhr | t-online, EP

Feuer in Behandlungszimmer: In Bremen ist ein Feuer in einer Psychiatrischen Klinik ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte zu einem Großeinsatz in den Norden der Stadt aus.

Im Bremer Norden musste die Feuerwehr zu einem Großeinsatz aufbrechen. In einem Behandlungszimmer des Psychiatrischen Behandlungszentrums war es am Montagmorgen gegen 7 Uhr zu einem Brand gekommen. Laut einem Sprecher der Feuerwehr hatte eine Matratze in dem Raum Feuer gefangen. Die alarmierten Rettungskräfte konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen.

Nachdem die Brandmeldeanlage Mitarbeitende und Bewohnende gewarnt hatte, konnten diese das Haus selbstständig verlassen. Vier Personen wurden von Einsatzkräften des Rettungsdienstes untersucht. Allerdings gab es nach bisherigem Erkenntnisstand keine Verletzten.