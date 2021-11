Bremen

Geflügel in Bremen muss wegen Vogelpest in den Stall

19.11.2021, 13:19 Uhr | dpa

Wegen Gefahr durch die Vogelpest verhängt das Land Bremen ab Montag eine Stallpflicht für Geflügel. Betroffen von der Maßnahme seien etwa 750 Halter und Halterinnen im kleinsten Bundesland mit etwa 14.000 Tieren, wie das Verbraucherschutzressort am Freitag mitteilte. Seit Oktober gebe es verstärkt Meldungen über Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln in Norddeutschland. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern habe es vereinzelt auch Ausbrüche in großen oder kleinen Haltungen von Hausgeflügel gegeben. Niedersachsen hat wegen des Vordringens der Tierseuche am Freitag den Krisenfall erklärt.