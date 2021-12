Bremen

Weihnachtspredigt vom geschmückten Trecker-Gespann

24.12.2021, 02:48 Uhr | dpa

Robert Vetter kommt an Heiligabend mit einem Traktor und Anhänger in eine Ortschaft. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Zum zweiten Mal in der Corona-Pandemie hält ein Pastor in Stuhr bei Bremen seinen Weihnachtsgottesdienst auf dem Anhänger eines Treckers. An Heiligabend (ab 14.30 Uhr) fährt das weihnachtlich geschmückte Gespann vier Stationen an für eine jeweils etwa 20-minütige Andacht. Pastor Robert Vetter kündigte an, er werde die biblische Weihnachtsgeschichte lesen und kurz predigen. Lieder und Glockengeläut kommen vom Band. Der Anhänger, eine ehemalige fahrbare Waldhütte, ist als Krippe ausstaffiert.