Hintergründe weiter unklar

Zwei Tote bei Bremen – Haftbefehl erlassen

29.12.2021, 17:47 Uhr | dpa, MaM, cck, EP

Die Polizei rätselt über einen Leichenfund in Fischerhude. Auch am Morgen danach gibt es mehr Fragen als Antworten. Fest steht: Ein Mann und eine Frau sind tot – und eine weitere Frau ist schwer verletzt. (Quelle: dpa)

Zwei Tote im Wohnhaus: Was geschah in Fischerhude?

In Fischerhude bei Bremen wurden zwei Leichen gefunden. Zuvor waren Schüsse gemeldet worden, der mutmaßliche Täter gestellt. Nun wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen.

Nach der Entdeckung von zwei Toten in Fischerhude in der Nähe von Bremen ist gegen einen 64-Jährigen Haftbefehl wegen Mordes erlassen worden. Der Mann stehe im Verdacht, die beiden Personen getötet zu haben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden am Mittwochabend. Er sitze nun in Untersuchungshaft.

Der Verdächtige hatte sich am Mittwochmorgen der Polizei gestellt. Ob der Mann sich zu dem Mord-Vorwurf geäußert hat, wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Auch zu den möglichen Hintergründen des Verbrechens machten die Behörden weiterhin keine Angaben.

Fischerhude bei Bremen: Tatverdächtiger setzte Schusswaffe ein

Bei den Toten handele es sich um einen 56-jährigen Mann und eine 73-jährige Frau, wie eine Polizeisprecherin sagte. Über die Todesursache wurde zunächst nichts mitgeteilt. Eine 53-jährige Frau wurde ebenfalls verletzt.

Wie ein t-online-Reporter aus dem Einsatzgebiet berichtete, sollen zuvor Schüsse gefallen sein. Die Polizei bestätigte, dass eine Schusswaffe eingesetzt worden sei.

Spezialeinsatzkräfte der Polizei durchkämmen Fischerhude: Der Täter wurde mittlerweile gestellt, ein Haftbefehl erlassen. (Quelle: Andre van Elten/dpa)

Mithilfe einer Drohne wurde zunächst nach dem Täter gefahndet. Der Tatverlauf war ebenfalls bislang unklar, ebenso, in welchem Verhältnis die Opfer zueinander standen. Die verletzte Frau ist in ein Krankenhaus gebracht worden.

Bei Bremen: Großeinsatz am späten Nachmittag

Die Polizei war seit etwa 17 Uhr mit zahlreichen Streifenwagen in dem rund 3.000 Einwohner zählenden Ort im Einsatz, der rund 30 Kilometer nordöstlich von Bremen liegt. Der Einsatz lief auch am späten Abend noch. Zunächst hatte die Polizei auf Twitter über die verletzte Frau berichtet. Kurze Zeit später dann fand sie die beiden Leichen.

Großeinsatz in Fischerhude: Vor Ort sollen Schüsse gefallen sein. (Quelle: Christian Butt)

Eine Sprecherin hatte die Lage am Abend als ernst bezeichnet. Wie das lokale Medium "buten un binnen" berichtet, hatten Spezialeinsatzkräfte das Gebäude umstellt.

Die Polizei hat darum gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren und die Wege für die Einsatzkräfte freizuhalten. Die Feuerwehr Fischerhude war nach eigenen Angaben zunächst nicht im Einsatz. Von der Sperrung war eine Landstraße betroffen.