Unsittlich berührt

Bremer Polizei schnappt mutmaßlichen Sexualstraftäter

22.02.2022, 17:55 Uhr | t-online, dpa

Die Polizei Bremen hat einen 23-jährigen Mann festgenommen, der einen Zwölfjährigen sexuell bedrängt haben soll. Vorab fahndeten die Beamten mit Fotos nach dem Tatverdächtigen.

Am Dienstagmorgen, den 15.02., wurde ein 12 Jahre alter Junge von einem zunächst unbekannten Mann in Walle sexuell bedrängt. Die Polizei suchte mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen Billal Baouch. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen ihn. Derzeit prüfe die Kriminalpolizei die Zusammenhänge zu anderen Sexualstraftaten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Der 12-Jährige war auf dem Schulweg, als er gegen 7.30 Uhr von dem Mann in der Wartburgstraße angesprochen wurde. Er forderte den Jungen auf, ihm in einen Waschsalon zu folgen. Dort küsste er den Zwölfjährigen, zog ihm die Hose herunter und berührte ihn unsittlich.

Der Junge setzte sich zur Wehr, sodass der Täter von ihm abließ. Anschließend informierte der Zwölfjährige per Handy seine Mutter, die unmittelbar die Polizei alarmiert habe. Der Täter sei mit einem hellen Herrenrad mit gebogenem Lenker in Richtung Innenstadt davon gefahren.