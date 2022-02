Bremen

Bremer Fans verabschieden Team zum Nordderby nach Hamburg

26.02.2022, 16:41 Uhr | dpa

Zahlreiche Bremer Fußball-Fans haben das Werder-Team am Samstag zum Nordderby nach Hamburg verabschiedet. Die grün-weißen Anhänger bejubelten die Zweitliga-Profis um Trainer Ole Werner beim Verlassen des Busses am Gelände des Weserstadions mit Gesängen und Transparenten. "Das ist eine geile Aktion", hatte der Werder-Trainer am Freitag gesagt. "Das ist etwas, was noch einmal emotionalisiert, uns die Bedeutung dieses Spiels vor Augen führt."

Die Bremer treten morgen im Topspiel beim Nord-Rivalen Hamburger SV an. 25.000 Zuschauer werden zum ersten Nordderby der beiden Traditionsverein im Bundesliga-Unterhaus erwartet.