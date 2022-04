Bremen

Deutscher Umweltsatellit EnMAP startet von Cape Canaveral

01.04.2022, 02:47 Uhr | dpa

Deutschlands erster hyperspektraler Erdbeobachtungssatellit EnMAP soll am Freitag (18.24 Uhr) deutscher Zeit an Bord einer Trägerrakete von Cape Canaveral im US-Bundesstaat Florida in den Weltraum starten. Eine Falcon-9-Rakete von SpaceX wird den Satelliten zu seiner Erdumlaufbahn in rund 650 Kilometer Höhe bringen.

Gebaut wurde der Erdbeobachtungssatellit vom Bremer Raumfahrt- und Technologiekonzern OHB im Auftrag der Deutschen Raumfahrtagentur im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR). Die Mission ist auf mindestens fünf Jahre angelegt. Der Bund stellte rund 300 Millionen Euro für das Projekt zur Verfügung. EnMAP steht für "Environmental Mapping Analysis Program" (etwa: Programm zur Umwelt-Kartografierung und Analyse).