Zivilcourage in Bremen

Intensivtäter attackiert Senioren – Passanten stellen ihn

18.04.2022, 12:31 Uhr | t-online, ads

Ein Straßenräuber ist am Ostersonntag in Bremen auf unerwartete Gegenwehr gestoßen: Er raubte zwei rund 80-jährige Opfer aus – bis mehrere Passanten eingriffen. Die Tat könnte für den Intensivtäter nun im Gefängnis enden.

Am Ostersonntag haben mehrere Menschen Zivilcourage bewiesen, als ein Mann einen 82-Jährigen und seine 80-jährige Schwester ausraubte. Wie die Polizei am Montag mitteilt, hatten die beiden am Bahnhof ein Ticket kaufen wollen, als ein Mann versuchte, dem Senioren seinen Geldbeutel aus der Hand zu reißen. Als er dabei scheiterte, habe er dessen Schwester ins Visier genommen.

Demnach riss er an der Handtasche der Frau, wobei sie zu Boden fiel, und rannte mit seiner Beute davon. Das beobachtete jedoch ein Ehepaar in der Nähe und rief die Polizei. Ein Familienvater, der mit Frau und Kind unterwegs war, stellte sich unterdessen dem Räuber in den Weg. Dies entdeckten zwei junge Männer aus ihrem Auto heraus und kamen ihm wiederum zu Hilfe, so die Polizei.

Polizei Bremen dankt aufmerksamen Passanten

Die beiden 21 und 28 Jahre alten Männer hielten den Räuber fest, bis die Beamten eintrafen. Dabei stellte sich heraus: Es handelte sich um einen Intensivtäter. Gegen ihn werde momentan eine mögliche Haft wegen Fluchtgefahr geprüft.



Die Polizei Bremen lobte das Handeln der Passanten: Dank des schnellen Handelns und couragierten Einschreitens sei der Räuber dingfest gemacht worden. "Gefordert ist kein Heldentum. Vielmehr genügen oft schon Kleinigkeiten, um eine große Wirkung zu erzielen."