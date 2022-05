Fritz: Werder hat Platzsturm-Szenario noch nicht besprochen

Nach dem Trend zum Platzsturm in vielen Stadien hat Aufstiegsfavorit Werder Bremen das Szenario noch nicht thematisiert. "Da haben wir intern noch nicht dr├╝ber gesprochen", sagte Profifu├čball-Leiter Clemens Fritz am Dienstag in einer Medienrunde. "In erster Linie z├Ąhlt die Sicherheit bei jedem Einzelnen, das ist das Entscheidende." Bei der konkreten Planung seien vor allem die Sicherheitsbeauftragten des Vereins beteiligt.