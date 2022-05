Aktualisiert am 20.05.2022 - 08:34 Uhr

Aktualisiert am 20.05.2022 - 08:34 Uhr

"Genderdreck" und Christopher Street Day-"Vebrecher": FĂŒr Äußerungen wie diese in einem Seminar muss sich ein Pastor vor Gericht verantworten. Das Urteil wird heute erwartet.

Das Landgericht in Bremen will heute in einem Berufungsverfahren sein Urteil gegen den wegen Volksverhetzung verurteilten evangelischen Pastor Olaf Latzel verkĂŒnden. Der 54-JĂ€hrige war wegen abwertender Äußerungen ĂŒber HomosexualitĂ€t und Gendertheorien vom Amtsgericht Bremen vor eineinhalb Jahren zu einer Geldstrafe von insgesamt 8.100 Euro verurteilt worden.