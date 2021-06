Chemnitz

Nachbar will Wohnungsbrand löschen und verletzt sich dabei

24.06.2021, 06:20 Uhr | dpa

In Chemnitz hat ein 76-Jähriger versucht, das Feuer in der Küche seiner 80 Jahre alten Nachbarin zu löschen und hat sich dabei leicht verletzt. Ursache des Feuers am Mittwochabend war vermutlich eine auf dem Herd abgestellte Mikrowelle, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der 76-Jährige wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die 80-Jährige blieb unverletzt. Die Wohnung konnte schnell gelöscht werden und ist weiterhin bewohnbar.