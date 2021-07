Chemnitz

Rund 70 Bewerber für Spitzenposten der Kulturhauptstadt 2025

09.07.2021, 07:07 Uhr | dpa

Alexander Ochs, Kurator des "Purple Path", spricht bei einer Veranstaltung in der Kreuzkirche. Foto: Ernesto Uhlmann/CWE/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Für die Spitzenposten des Programmdirektors und des Geschäftsführers im Kulturhauptstadtjahr 2025 gibt es bislang etwa 70 Bewerber. Darunter seien Kandidaten aus der Region, aber auch dem übrigen Bundesgebiet und dem Ausland, teilte die Stadt Chemnitz mit. Die Unterlagen würden nun der Findungskommission zugeleitet und Gespräche mit Bewerbern geführt. "Wichtig ist neben den einschlägigen Qualifikationen und Erfahrungen die Passfähigkeit der Bewerber auf die Philosophie und den Ansatz der Chemnitzer Kulturhauptstadtbewerbung, wie er im Bid Book niedergelegt ist", hieß es.

Der Aufsichtsrat der Kulturhauptstadt GmbH hatte Ende Mai den Auftrag erteilt, die internationalen Ausschreibungen auf den Weg zu bringen. Eine zeitnahe Besetzung dieser "Schlüsselpositionen" sei wichtig für das Gelingen des Kulturhauptstadtjahres, hatte Oberbürgermeister Sven Schulze (SPD) betont. Dabei sollte auch auf die Unterstützung von Personalberatern zurückgegriffen werden.

Einzelne Projekte für das Kulturhauptstadtjahr werden dessen ungeachtet schon forciert. Dazu gehört der Kunst- und Kulturpfad "Purple Path", an dem sich rund 30 Orte im Umland beteiligen. Diesen Freitag wollten sich Beteiligte zum ersten "Makers Day" an der Route in Aue treffen.