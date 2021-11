Chemnitz

Arbeitslosenzahl im November gesunken

30.11.2021, 10:12 Uhr | dpa

Ungeachtet steigender Infektionszahlen hat sich der Aufschwung am sächsischen Arbeitsmarkt im November fortgesetzt. Die Zahl der Arbeitslosen sank um 2,3 Prozent auf knapp 108.900, wie die Bundesagentur für Arbeit am Dienstag informierte. Dazu trage bei, dass durch das Kurzarbeitergeld Tausende Jobs gesichert würden, erklärte der Geschäftsführer der Regionaldirektion, Klaus-Peter Hansen, in Chemnitz. Die künftige Entwicklung werde vom weiteren Infektionsgeschehen und etwaigen Einschränkungen beeinflusst.

Die jüngsten Verschärfungen der Corona-Verordnung spiegeln sich in den neuen Daten noch nicht wider. Stichtag der Bundesagentur ist der 11. November. Die Verordnung mit Einschränkungen für Handel und Gastronomie, der Schließung von Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie dem Verbot touristischer Übernachtungen ist seit 22. November in Kraft.

Im Vergleich zum November 2020 waren gut 17.700 Menschen in Sachsen weniger arbeitslos (minus 14,0 Prozent). Die Arbeitslosenquote wurde aktuell mit 5,1 Prozent ausgewiesen. Damit liegt sie noch etwas über dem Niveau vor Ausbruch der Corona-Pandemie. Im November 2019 betrug die Quote 5,0 Prozent.