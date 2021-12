Chemnitz

Versammlungen gegen Corona-Maßnahmen in Chemnitz und Taucha

08.12.2021, 08:59 Uhr | dpa

In Chemnitz und Taucha ist am Dienstagabend erneut gegen die Corona-Maßnahmen protestiert worden. In beiden Fällen seien die Versammlungen jedoch schon vor Eintreffen der verständigten Beamten aufgelöst worden, sagte ein Sprecher des Innenministeriums am Mittwoch. In Chemnitz hatten sich bereits am Montagabend mehrere Hundert Menschen für eine Kundgebung versammelt. Auch in vielen anderen sächsischen Städten war es zu Protesten gegen die Infektionsschutz-Maßnahmen gekommen. Durch die Corona-Notfallverordnung sind in Sachsen derzeit nur Kundgebungen mit bis zu zehn Teilnehmern gestattet.