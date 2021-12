Chemnitz

Brand in altem Fabrikgebäude: Polizei vermutet Brandstiftung

09.12.2021, 08:31 Uhr | dpa

In Chemnitz hat am Mittwoch ein leerstehendes Fabrikgebäude gebrannt. Derzeit werde von Brandstiftung ausgegangen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Ein Zeuge machte die Polizei auf den Brand in der Zwickauer Straße aufmerksam. Die verständigte Feuerwehr löschte den Brand zügig. Nach Angaben der Polizei wurde niemand wurde verletzt. Der Sachschaden kann derzeit nicht beziffert werden. Die Ermittlungen im Fall wurden von der Polizei aufgenommen.