Chemnitz

Chemnitz holt amerikanischen Aufbauspieler Washington

27.12.2021, 17:58 Uhr | dpa

Die Niners Chemnitz haben Eric Gerard Washington verpflichtet. Der 27 Jahre alte US-Amerikaner vom französischen Zweitligisten Aix Maurienne Savoie Basket soll als neuer Pointguard für den sächsischen Basketball-Bundesligisten zum Einsatz kommen. Er könnte bereits an diesem Donnerstag beim Heimspiel gegen Crailsheim sein Debüt feiern.

"Eric bringt genau das mit, wonach wir gesucht haben. Er ist schnell, ballgewandt und einsatzfreudig, kann selbst attackieren oder seine Mitspieler in Szene setzen und verteidigt mit großem Engagement", sagte Cheftrainer Rodrigo Pastore in einer Mitteilung am Montag.

Washington ist nach Niners-Angaben 1,83 Meter groß und 85 Kilogramm schwer. Der Aufbauspieler war als Profi nach seiner Universitätszeit in Miami auf Zypern sowie in Bosnien und Ungarn aktiv. In der aktuellen Spielzeit sei er mit durchschnittlich 21,4 Punkten bester Scorer der zweithöchsten französischen Liga.