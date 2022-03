Chemnitz

Frank Wagner bleibt Präsident der Handwerkskammer Chemnitz

19.03.2022, 15:09 Uhr | dpa

Der Bauingenieur Frank Wagner steht weiter an der Spitze der Handwerkskammer Chemnitz. Der 62-Jährige sei am Samstag auf der Vollversammlung erneut zum Präsidenten gewählt worden, teilte die Kammer mit. Er hat das Amt seit 2016 inne. Wagner verwies auf die Folgen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine für das Handwerk in der Region als Schwerpunkte der weiteren Arbeit. "Das spüren wir jeden Tag bei den Energiepreisen, beim Fachkräftemangel oder auch bei Preisen für Baumaterialien und deren Verfügbarkeit", sagte er.

Zur Handwerkskammer Chemnitz gehören nach eigenen Angaben mehr als 22.000 Betriebe in den Landkreisen Erzgebirge, Mittelsachsen, Vogtland, Zwickau sowie der Stadt Chemnitz.