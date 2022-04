Chemnitz

Einbruch beim Juwelier: Unbekannte fahren Auto durch Scheibe

04.04.2022, 09:19 Uhr | dpa

Unbekannte Täter sind mit einem Auto in die Scheibe eines Chemnitzer Juweliergeschäfts gefahren. Wie eine Sprecherin der Polizei am Montag sagte, war zunächst unklar, welcher Schaden bei dem Einbruch am Sonntagabend entstand. Die Unbekannten ließen das Auto vor Ort zurück und entkamen mit einem anderen Fahrzeug. Nach Angaben der Polizei waren sie am Montagmorgen noch flüchtig.