Mann in Chemnitz ausgeraubt und verletzt

In Chemnitz ist ein 35 Jahre alter Mann von Unbekannten gewaltsam ausgeraubt und dabei schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, griffen sechs Menschen den Mann am Samstagnachmittag auf einem Parkplatz im Stadtteil Bernsdorf unvermittelt an und schlugen unter anderem mit einer Eisenstange sowie weiteren Gegenständen auf ihn ein.