Mann bedroht Dreijährige mit Messer

Bei einem Polizeieinsatz in Chemnitz hat ein 34-J├Ąhriger ein Messer gez├╝ckt und gedroht, seine dreij├Ąhrige Tochter zu verletzen. Das l├Ąngere Messer habe er dicht vor das Kind gehalten, teilte die Polizei am Montag mit. Mit Hilfe weiterer Kollegen konnten die Polizisten den Mann ├╝berw├Ąltigen und festnehmen. Das Kind blieb unverletzt. Zuvor hatte die Mutter des Kindes am Sonntagabend die Beamten um Hilfe gebeten, weil ihr Lebensgef├Ąhrte sie mit dem Tod bedroht habe. Der 34-J├Ąhrige stand den Angaben zufolge unter Einfluss von Drogen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen Bedrohung sowie unerlaubten Drogenbesitzes.