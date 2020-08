Erste Testspiele

Eisadler Dortmund starten in die Vorbereitung

12.08.2020, 19:26 Uhr | t-online.de

Ein Eishockey-Spieler balanciert einen Puck auf dem Schläger (Symbolbild): In Dortmund startet bald die Saison der Eisadler. (Quelle: Bildbyran/imago images)

Die Dortmunder Eisadler starten im September mit einer Eröffnungsfeier in die neue Saison. Und auch die ersten Testspiele sind nun bekanntgegeben worden.

Am 6. September findet in Dortmund die Saisoneröffnungsfeier der Eisadler statt. Alle Eishockey-Liebhaber sind angehalten, die Feier im Eisstadion an der Strobelallee zu besuchen. Vor Ort sind "diverse Aktionen und Events geplant", teilten die Eisadler mit.

Das Rahmenprogramm soll bereits ab 12 Uhr starten. Es gibt ein volles Programm für Jung und Alt sowie eine Ehrung der ersten Mannschaft für die Meisterschaft in der Landesliga 2019/20, hieß es. Auch für das leibliche Wohl sei gesorgt. "Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns zahlreich besucht, um gemeinsam die neue Saison 2020/21 zu starten."

Nun haben die Eisadler auch die voraussichtlichen Termine für die ersten Testspiele der neuen Saison bekanntgegeben. Am 18. September um 20 Uhr müssen die Eisadler gegen die Dinslakener Kobras ran. Eine Woche später, am 25. September, findet das Rückspiel im Eisstadion Westfalen statt. Doch "ob die Spiele und unter welchen Bedingungen (Anzahl Zuschauer, Abstandsregeln etc.) die Spiele stattfinden können, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen", teilen die Eisadler bei Facebook mit.