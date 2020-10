Schwierige Corona-Lage

Spende rettet Zukunft vom Tennisclub Eintracht Dortmund

19.10.2020, 15:29 Uhr | t-online

Harte Zeiten für die kleinen Sport-Clubs. Die Corona-Krise bereitet den Sportvereinen finanzielle Sorgen. Für den Tennisclub Eintracht Dortmund gibt es nun einen Hoffnungsschimmer.

Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Monaten viele Sportclubs in den finanziellen Ruin gebracht. Viele Vereine überleben nur noch durch Spenden, so auch der TCE. Der Tennisclub der Eintracht Dortmund darf aber wieder aufatmen. Eine Spende sichert die nächste Zeit des Vereins.

"TCE Specials sagen Danke!", schreibt der Club auf Facebook. Beim letztem Training überreichte Dr. Otto vom

"Zahnärzte helfen Verein" dem TCE einen Scheck. "Damit ist der Fortbestand unserer eingeschworenen Truppe für die nächste Zeit erstmal gesichert." Der Tennisclub bedankt sich öffentlich.

Schon zuvor machte der Verein darauf aufmerksam, dass die Reparatur des Flutlichtes längst fällig war. "Diese Aktion wurde erst durch die Hilfe unser Mitglieder möglich. Euch allen herzlichen Dank und bald viel Spaß bei den anstehenden Nightsessions."

Nightsessions wird es beim TCE jetzt öfter geben, denn die Anlage soll auch im Herbst bis etwa 19 Uhr geöffnet bleiben. Außerdem bleibt der Außenplatz aufgrund der akuten Corona-Lage weiterhin geöffnet, "mindestens bis Ende der Herbstferien".