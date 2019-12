Zeugen verständigten Polizei

Familienstreit endet in Schlägerei und Messerstecherei

09.12.2019, 11:20 Uhr | t-online.de

Polizeiwappen: In Dortmund ist ein Familienstreit am Wochenende eskaliert. (Quelle: Eibner/Joachim Hahne)

Zwei Personengruppen sind in der Nähe des Fredenbaumparks aneinander geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte schließlich, die Polizei musste hinzukommen.

Am Sonntagabend hat es in der Nähe des Fredenbaumparks in Dortmund eine Auseinandersetzung zweier Personengruppen gegeben. Ein 44-Jähriger erlitt dabei Schnitt- und Stichverletzungen, ein 25-Jähriger wurde im Gesicht verletzt.

Zeugen beobachteten, wie es gegen 20.30 Uhr auf der Straße "Westerholz" eine Schlägerei mit mehreren Beteiligten gegeben hat und verständigten die Polizei. Mehrere Streifen fuhren zum Tatort, wo die zwei verletzten Männer bereits auf dem Boden lagen. Neben ihnen lag ein Messer, das von den Beamten sichergestellt wurde.

Mittäter flüchteten in Pkw

Während der Ermittlungen erhielten die Beamten einen Hinweis auf einen Pkw, dessen Fahrer an der Schlägerei beteiligt gewesen und anschließend in Richtung Innenstadt davon gefahren sein soll. Den Opel konnten Polizisten auf der Münsterstraße anhalten und schließlich die Identität des 37-jährigen Fahrers und 72-jährigen Beifahrers feststellen.







Zum Tatverlauf gab es zunächst keine konkreten Aussagen. Nach ersten Erkenntnissen soll die Schlägerei jedoch auf einen Streit unter zwei in Dortmund lebenden Familien zurückzuführen sein. Die Kriminalpolizei ermittelt weiterhin.