Bild weitergeschickt

17-Jährige fotografiert Verletzte nach Straßenbahn-Unfall

05.02.2020, 09:22 Uhr | t-online.de

Weil sie eine verletzte Fußgängerin nach einem Unfall in Dortmund fotografiert hat, muss eine 17-Jährige nun mit Konsequenzen rechnen.

Eine 17-Jährige hat am Montagmorgen nach einem Unfall in Dortmund ein Foto von einer Verletzten gemacht und per App verschickt. Wie die Polizei mitteilte, erwartet die Jugendliche nun eine Strafanzeige.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist eine 57-Jährige gegen 7.20 Uhr an der Haltestelle "Rüschebrinkstraße" mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Die Frau wollte offenbar die Schienen überqueren, um eine Bahn zu erreichen, wurde dann aber von einer anderen erfasst. Die 57-Jährige stürzte zu Boden und wurde leicht verletzt.



Foto gemacht und verschickt

Während der Rettungsmaßnahmen hat die beschuldigte 17-Jährige mit ihrem Smartphone ein Foto der Verunfallten gemacht und es über eine App verschickt. Sie dachte offenbar, das bleibe unbemerkt. Doch Beamte der Polizei bemerkten den Vorfall und nahmen der jungen Frau das Handy ab.

Die 17-Jährige erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildaufnahmen.