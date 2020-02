"Bierkasten soll gewinnen"

Dortmunder Rathaus will das schönste in NRW werden

27.02.2020, 18:48 Uhr | t-online.de

Blick auf das Dortmunder Rathaus aus der Luft: Ist es das schönste in NRW? (Quelle: Hans Blossey/Archiv/imago images)

Wo steht das schönste Rathaus in Nordrhein-Westfalen? Das fragt das Heimatministerium des Landes. Für den Dortmunder Oberbürgermeister Ullrich Sierau ist die Antwort klar.

Das Heimatministerium Nordrhein-Westfalen hat eine Abstimmung zum schönsten Rathaus des Landes gestartet – und Dortmunds Oberbürgermeister Ullrich Sierau wirbt für seinen Amtssitz. "Es würde mich freuen, wenn sich möglichst viele Dortmunderinnen und Dortmunder bei dieser gelungenen Aktion des Ministeriums beteiligen", so der SPD-Politiker.



Er hoffe auf viele Stimmen für "unser schönes Rathaus", das nicht nur die Heimat der Dortmunder Politik sei, sondern mit seiner imposanten und lichtdurchfluteten Halle auch der Ort der Bürgerschaft und zahlreicher Feiern, Feste und Preisverleihungen. "Unser 'Bierkasten' soll gewinnen!"

74 Rathäuser stehen dabei in den kommenden zwei Wochen zur Abstimmung, jeder Nutzer hat laut Ministerium nur eine Stimme. Das Rathaus, das die meisten Stimmen erhält, gewinnt. Für Sierau ist die Sache klar: "Das sollte unser Rathaus sein!" Der Sieger wird am 28. März auf dem Heimat-Kongress in Wuppertal verkündet.

Das Dortmunder Stadtoberhaupt hat bereits gewählt. Welchem Rathaus er seine Stimme gab, dürfte wohl niemanden überraschen.