Unfall in Innenstadt-Ost

Dortmunder von Linienbus erfasst – schwer verletzt

22.09.2020, 11:35 Uhr | t-online

In Dortmund ist es zu einem Unfall zwischen einem Fußgänger und einem Linienbus gekommen. Ein 52 Jahre alter Dortmunder wurde dabei schwer verletzt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

In Dortmund ist ein 52-Jähriger am Montagnachmittag von einem Bus erfasst und schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag erklärte, befuhr eine 55 Jahre alte Busfahrerin mit einem Linienbus die Eisenacher Straße in Richtung Westen. Dabei erfasste sie den 52-jährigen Dortmunder, der offenbar die Fahrbahn überqueren wollte.

Der Mann wurde durch die Kollision schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Die Busfahrerin blieb unverletzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Eisenacher Straße am Montag in beiden Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde gesperrt.