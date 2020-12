Großzügige Spendenaktion

Dortmunder Nordstadt bekommt 10.000 Masken

17.12.2020, 11:00 Uhr | t-online

Tausende Masken für die Nordstadt: Durch eine Spendenaktion in Dortmund gehen 10.000 Stück an "nordwärts". Die Initiative verteilt die Masken an soziale Träger.

Die Eröz-Gruppe spendet zum zweiten Mal an die Nordstadt in Dortmund. 10.000 Masken wurden dafür an "nordwärts" ausgeliefert. Aus dem Projekt heraus werden die Masken gleichermaßen verteilt.

In Dortmund gibt es mehr als 10.000 Corona-Fälle. Die Nordstadt ist im Vergleich zu anderen Stadtteilen am stärksten betroffen. Abdurrahim Er, Geschäftsführer der Eröz Hygiene- und Verpackungsgesellschaft mbH & Co. KG, möchte helfen, denn er ist in der Nordstadt aufgewachsen.

Die 10.000 Masken werden auf zehn Einrichtungen aufgeteilt. Etwa die Ökumenische Wohnungsloseninitiative e.V., das Diakonische Werk Dortmund und Lünen, der Verein "Train of Hope Dortmund e.V.", der "Deutsche Kinderschutzbund Dortmund e.V." und "BODO e.V." Masken. Sie werden an der "nordwärts"-Geschäftsstelle an der Mallinckrodtstraße 2 ausgegeben.

"Hilfe dringend benötigt"



Bereits im Oktober spendete die Eröz-Gruppe 20.000 Masken. Diese gingen an sieben Grundschulen, vier weiterführende Schulen und eine Förderschule in der Nordstadt.

"Es ist großartig, dass ein erfolgreicher Unternehmer seiner Stadt gerade in diesen Zeiten etwas zurückgeben möchte. Ich freue mich, dass Herr Er uns dort unterstützt, wo die Hilfe in Dortmund dringend benötigt wird. Ganz herzlichen Dank für diese zweite Spende", sagt Bürgermeister Norbert Schilff.