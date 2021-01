Kuriose Bitte

Mutmaßlicher Drogendealer bricht vor Polizisten in Tränen aus

06.01.2021, 13:58 Uhr | t-online

Polizisten haben in Dortmund einen Mann kontrolliert, der Drogen an Minderjährige verkauft haben soll. Seiner Bitte, die Drogen zu verstecken, konnten die Beamten aber nicht nachkommen.

Ein 28-Jähriger steht im Verdacht, Minderjährige mit Drogen versorgt zu haben. Als die Polizei Dortmund ihn in am Dienstag im Stadtteil Westerfilde kontrollierten, brach dieser in Tränen aus. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Weil sich der mutmaßliche Drogendealer aufgrund einer Bewährungsstrafe auf freiem Fuß befand, soll er eine kuriose Bitte geäußert haben: "Bitte verstecken Sie meine Drogen."



Diesen Wunsch konnte die Polizei dem 28-Jährigen jedoch nicht erfüllen und nahmen ihn in Gewahrsam. Der Mann soll am Mittwochnachmittag dem Haftrichter vorgeführt werden. Er saß bereits einmal in U-Haft.