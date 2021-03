Autobahnkreuz Dortmund/Unna

Sprinter kracht in Sattelauflieger – Zwei Verletzte

24.03.2021, 07:32 Uhr | t-online

Auf der Autobahn 1 hat es gestern einen schweren Verkehrsunfall gegeben. Zwei Personen wurden dabei verletzt. Die Autobahn musste gesperrt werden.

Auf der A1 in Höhe des Autobahnkreuzes Dortmund/Unna ist am Dienstagnachmittag gegen 16.20 Uhr ein Sprinter aus noch ungeklärter Ursache in einen Sattelauflieger geprallt. Die Fahrbahn in Richtung Bremen musste daher voll gesperrt werden.

Bei dem Unfall verletzte sich der Sprinter-Fahrer nach ersten Erkenntnissen der Polizei schwer. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Für die Landung musste auch die Fahrbahn nach Dortmund zeitweise gesperrt werden. Eine Person im Sattelzug verletzte sich leicht.