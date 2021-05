Großeinsatz der Feuerwehr

Bewohner aus brennendem Haus gerettet

01.05.2021, 10:47 Uhr | t-online

Ein Feuer in Dortmund-Menglinghaus hat ein Haus unbewohnbar gemacht. Anwohner kamen eingeschlossenen Bewohnern zur Hilfe. Der Weg durchs Treppenhaus war durch die Rauchentwicklung versperrt.

Bewohner eines Wohnhauses im Dortmunder Stadtteil Menglinghaus mussten sich über die Fenster retten. In einem Restaurant im Erdgeschoss war ein Feuer ausgebrochen. Die intensive Rauchentwicklung versperrte den Rettungsweg über das Treppenhaus, teilte die Feuerwehr Dortmund mit. Verletzt wurde bei dem Brand in der Nacht zu Samstag niemand.

Die Betreiber von "Emas Pfefferstube" in der Menglinghauser Straße nahmen demnach gegen 23.40 Uhr Brandgeruch war. Als sie sich auf die Suche nach der Ursache machten, sei ihnen beim Öffnen der Tür zum Restaurant schon dichter Rauch entgegengekommen. Um die anderen Bewohner des Hauses zu warnen, sind sie wieder in die oberen Stockwerke geeilt. Anwohner sind zu diesem Zeitpunkt schon mit Leitern an das Haus gekommen, um einen Rettungsweg über die Fenster im ersten Stock zu errichten.

Die Brandbekämpfung hat laut Feuerwehr mehrere Stunden gedauert. Oberstes Ziel sei es gewesen, die Ausbreitung des Brandes auf den Dachstuhl zu verhindern. Trotzdem seien die Wohnungen vorübergehend unbewohnbar – gleiches gilt für "Emas Pfefferstube".

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Insgesamt waren drei Feuerwachen an dem Löscheinsatz beteiligt.